Riforma pensioni 2025, le parole del Segretario generale della Cgil Maurizio Landini e la richiesta della Fnp-Cisl

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LANDINI

Maurizio Landini ha tenuto una conferenza stampa per presentare le proposte della Cgil per la manovra finanziaria. Tra le altre cose, il Segretario generale del sindacato di corso Italia ha criticato il Governo perché non solo non sta cancellando la Legge Fornero come promesso in campagna elettorale, ma sta facendo in modo di far rimpiangere quel tipo di intervento sulla previdenza, dal momento che è riuscito a fare di peggio. Un giudizio duro che verrà con tutta probabilità ribadito nel corso della manifestazione che la Cgil ha indetto per il 25 ottobre e in cui non mancheranno ulteriori critiche all’operato dell’Esecutivo, che per quella data avrà già predisposto e approvato la Legge di bilancio.

I REPORT SULLA POVERTÀ/ Le colpe gettate sui Governi cancellano la responsabilità di ciascuno di noi

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA DELLA FNP-CISL

E in attesa che ci siano novità sulle misure in materia previdenziale in essa contenute, dalla Federazione nazionale dei pensionati aderente alla Cisl arriva una richiesta che riguarda i caregiver, spesso costretti a periodi di congedo o lavori part-time per potersi prendere cura di un familiare disabile o anziano. Il sindacato chiede che vengano riconosciuti dei crediti previdenziali a questi lavoratori, in modo che non siano penalizzati una volta che andranno in pensione da periodi di vuoti contributivi o da un monte contributivo basso in virtù delle ore lavorate. Vi è inoltre da parte della Fnp-Cisl la richiesta di agevolazioni fiscali vista la rinuncia a parte del reddito che i caregiver devono sostenere.

SINDACATI & POLITICA/ Il patto sociale ancora possibile (per la Cisl) passa dalla manovra

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI