RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SUMMA

Questa settimana cominceranno le audizioni parlamentari sul Documento di finanza pubblica e si tornerà a parlare anche delle indicazioni che contiene in tema di pensioni. Intanto il Segretario generale dello Spi-Cgil Basilicata Angelo Summa ricorda che dall’anno scorso è stato introdotto un taglio delle aliquote con cui sono calcolate le pensioni di diversi dipendenti pubblici, con conseguenze non irrilevanti, senza dimenticare che i dipendenti pubblici sono stati anche soggetti da quest’anno alla revisione dei limiti ordinamentali. Anche per questo la Cgil sta valutando di avviare ricorsi e contenziosi a tutela dei lavoratori. Modifiche sono arrivate, come ricorda Italia Oggi, anche per i magistrati onorari.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA NEL MONDO DELLA SCUOLA

Infatti, quest’ultimi sono stati assimilati alla categoria dei giudici togati, con conseguenze positive sul fronte del regime giuridico, economico e previdenziale. Da segnalare anche che entro martedì 22 aprile l’Inps dovrà comunicare al ministero dell’Istruzione quanti componenti del personale scolastico andranno in pensione il prossimo 1° settembre, in modo che si possa conoscere anche in modo più dettagliato il numero di posti vacanti nel prossimo anno scolastico e vi sia tempo per correre ai ripari. Da segnalare, infine, come nel mercato del lavoro italiano vi sia meno spazio per i giovani anche per via degli effetti delle misure di riforma pensioni che hanno incrementato l’età pensionabile.

