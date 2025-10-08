Riforma pensioni 2025, oggi è in programma un vertice di maggioranza sulla Legge di bilancio. Venerdì l’incontro Governo-sindacati

RIFORMA PENSIONI 2025, IL VERTICE A PALAZZO CHIGI

C’è attesa per la riunione dei leader della maggioranza che si terrà oggi a palazzo Chigi per fare il punto sulla Legge di bilancio. Sui temi sul tavolo anche il congelamento dell’aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici previsto dal 2027. Se infatti la Lega continua a premere perché sia un provvedimento destinato a tutti i lavoratori senza vincoli e distinzioni, altri partiti alleati non sembrano ritenerlo prioritario. Andrà, quindi, fatta una sintesi tra tutte le misure che si vorrebbero far entrare nella manovra finanziaria. Non è detto in ogni caso che la sintesi finale venga conclusa oggi: c’è ancora una settimana di tempo prima dell’approvazione della manovra da parte del Consiglio dei ministri.

DONNE & LAVORO/ Per colmare i divari non bastano solo le leggi

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FUMAROLA

Tra l’altro venerdì è in programma l’incontro tra Governo e sindacati, convocato proprio in vista dell’approvazione della Legge di bilancio. Non è quindi da escludere che possano esserci ritocchi, anche se negli ultimi anni Cgil, Cisl e Uil non hanno avuto di fatto possibilità di incidere più di tanto sulla manovra. La Segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola giudica in ogni caso positivamente la convocazione dell’incontro e fa sapere che verranno portate sul tavolo le proposte che guardano alla tutela dei lavoratori, dei salari e delle pensioni. In questa direzione, per esempio, la Cisl chiede di detassare le tredicesime, oltre che tagliare l’Irpef sul ceto medio come il Governo intende fare.

AUTO, LETTERA ITALIA-GERMANIA ALL’UE/ La strategia che può rilanciare il motore endotermico

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI