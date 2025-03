RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI TISO

Alla luce dei dati sulla povertà nel nostro Paese, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia iniziativa comune, chiede al Governo di provvedere ad aumentare le pensioni minime visto che gli assegni che gli anziani incassano ogni mese non sembrano in diverse occasioni sufficienti a far fronte al crescente costo della vita, soprattutto quando i servizi del welfare pubblico non migliorano. Intanto l’Usb Pensionati evidenzia il rischio che i fondi pensione investano nel riarmo europeo, cosa che andrebbe evitata in maniera molto chiara e netta, e ricorda che l’Unione dei sindacati di base sarà in piazza a Roma per manifestare contro le politiche di riarmo. Anche il Movimento 5 Stelle si prepara a scendere in piazza lo stesso giorno contro il riarmo europeo.

RIFORMA PENSIONI 2025, M5S IN PIAZZA CONTRO IL RIARMO

La manifestazione si terrà, però, in un luogo diverso della Capitale. In un nota di M5s viene spiegato che i soldi che verranno spesi anche dall’Italia per l’acquisto di armamenti verranno sottratti al welfare, tramite il taglio di stipendi, pensioni e servizi essenziali. Valle d’Aosta aperta, invece, protesta contro l’iniziativa del Presidente della Regione Renzo Testolin, che ha presentato emendamenti che potrebbero, se approvati, portare alla perdita della possibilità per i dipendenti del comparto unico di andare in pensione dopo 42 anni di lavoro senza subire penalizzazioni e alla perdita di efficacia dei collocamenti a riposo già disposti nei confronti di quanti abbiano maturato o maturino i requisiti di anzianità contributiva quest’anno.

