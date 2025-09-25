Riforma pensioni 2025, le parole di Natale Forlani, Presidente dell’Inapp, e di Marcello Pacifico, Presidente dell’Anief

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FORLANI

Nel corso dell’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla transizione demografica, il Presidente dell’Inapp Natale Forlani ha ricordato che in dieci anni andranno in pensione 6,1 milioni di italiani e questo potrebbe creare problemi non solo all’apparato produttivo, dato che dovrebbe sostituire un numero così alto di lavoratori, ma anche sul welfare. Per questo, dal suo punto di vista occorre mettere in campo misure volte a rigenerare la popolazione attiva e ad aumentare la sostenibilità della spesa pubblica destinata al welfare. Da segnalare intanto la riforma previdenziale riguardante i lavoratori sportivi resa operativa da un’apposita circolare dell’Inps che è stata diffusa lunedì scorso.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE RICHIESTE DELL’ANIEF

E mentre si parla ancora della messa a punto della Legge di bilancio, l’Anief, tramite il Presidente nazionale Marcello Pacifico, torna a chiedere l’introduzione di una finestra pensionistica dedicata al personale scolastico, data la tipologia di lavoro usurante che svolge. Il Financial Times, invece, ha pubblicato un articolo in cui ha interpellato alcuni economisti e analisti che “sconsigliano” al Governo di bloccare l’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita che dovrebbe portare a un incremento di tre mesi dei requisiti pensionistici, in quanto potrebbe intaccare negativamente la crescente fiducia degli investitori nel nostro Paese, con ripercussioni, quindi, sui titoli di stato italiani.

