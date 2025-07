Riforma pensioni 2025, le parole del sottosegretario al Lavoro Durigon riguardanti le priorità della prossima manovra

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon ha esposto alcune delle priorità della Lega in vista della prossima Legge di bilancio, i cui contenuti verranno comunque definiti nei prossimi due mesi. Interpellato da affaritaliani.it, il sottosegretario al Lavoro ha spiegato che una di queste priorità riguarda il rafforzamento della previdenza complementare, che diventerà cruciale per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo pieno. Durigon ha poi aggiunto che, nonostante la contrarietà di qualche dirigente del Mef, in pieno accordo con il ministro dell’Economia Giorgetti si cercherà di trovare la misura concreta per raggiungere questo obiettivo. Bisognerà, quindi, attendere qualche settimana per conoscere qualche ulteriore dettaglio in merito.

Pensioni adeguamento/ Tornano i dubbi sulla questione "anti costituzionale"

RIFORMA PENSIONI 2025, L’INIZIATIVA DI ANTOCI

Continua intanto la battaglia degli ex lavoratori precari degli enti locali siciliani per evitare che possano trovarsi dopo tanti anni di lavoro con pensioni al minimo. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha deciso di presentare un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se sia a conoscenza di questa situazione e quali strumenti si possano mettere in campo per risolverla. Per Antoci, servono degli strumenti europei per evitare che si ripetano situazioni simili in tutta l’Ue. Nel frattempo la Corte Costituzionale ha stabilito che le pensioni di invalidità di chi si trova nel sistema contributivo pieno debbano essere integrate al minimo come avviene per chi è nel sistema retributivo o misto.

Incentivo posticipo pensione/ Chi può godere del bonus Giorgetti: i dettagli

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI