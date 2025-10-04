Riforma pensioni 2025, non sono molti i lavoratori che si salverebbero dall’aumento dei requisiti per l’accesso alla quiescenza

RIFORMA PENSIONI 2025, CHI NON RISCHIA SUI REQUISITI

L’aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2027, sempre che non venga congelato dal Governo con la Legge di bilancio, varrà per tutti i lavoratori, tranne, spiega Il Giornale, quelli che svolgono attività usuranti, per i quali dovrebbe restare invariata la possibilità di accedere alla quiescenza a 61 anni e 7 mesi con 35 di contributi (la cosiddetta Quota 97,6).

Non è escluso che ci siano altre categorie “salvaguardate”, ma al momento a essere “penalizzati” dovrebbero essere anche gli appartenenti alle forze armate e dell’ordine, che oggi possono contare su una finestra pensionistica a 60 anni, che l’Anief vorrebbe valesse anche per il personale scolastico.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CENICCOLA

Fiorenza Ceniccola torna a chiedere degli interventi specifici al Governo in favore dei pensionati. Secondo la Segretaria di Forza Italia Giovani di Benevento, in particolare, sarebbe necessario alzare le minime a 1.000 euro al mese e occorrerebbe rivedere anche la soglia della no tax area visto che in Germania è pari a 16.000 euro, un livello quasi doppio rispetto al nostro (8.174 euro).

Più in generale, per Ceniccola, bisognerebbe fare in modo di lasciare più risorse in tasca ai pensionati, in modo anche da disincentivare il trasferimento di molti di loro all’estero per cogliere l’opportunità offerta da altri Paesi, nemmeno troppo lontani da raggiungere, di pagare meno tasse e avere, quindi, maggior potere d’acquisto.

