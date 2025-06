RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI MELONI

Giorgia Meloni ha ricordato che la previdenza è un tema cruciale di cui non ci si deve occupare solamente quando ci si avvicina all’età del pensionamento, ma ci si dovrebbe pensare appena si entra nel mercato del lavoro. Per la Premier è quindi fondamentale per i giovani conoscere i principi del sistema previdenziale e gli strumenti che possano consentire loro di fare scelte consapevoli legate al loro futuro. In questo senso è cruciale il lavoro che l’Inps può compiere e che si è proposta di compiere, specialmente da quando Gabriele Fava ne ha assunto la presidenza. È stato lui, infatti, a voler puntare su una comunicazione specifica e diretta ai giovani, che oggi si esprime nel progetto “Inps per i giovani”.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL PROGETTO INPS PER I GIOVANI

Verrà, quindi, avviata una campagna di comunicazione multicanale che coinvolgerà anche influencer ed è già online il sito dedicato al progetto in cui i giovani potranno trovare informazioni specifiche sui servizi offerti dall’Inps in base anche alla loro situazione (studenti, lavoratori o disoccupati). Fava, in occasione della presentazione del progetto, ha ricordato che allargare la base occupazionale coinvolgendo i giovani è fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico e ha lanciato la proposta di un patto generazionale con loro, basato sull’ascolto, la fiducia e la corresponsabilità. Vedremo quali saranno poi le iniziative che nel tempo verranno messe in campo dall’Inps su questa linea direttrice.

