RIFORMA PENSIONI 2025, LE AUDIZIONI DEI SINDACATI

Ieri si sono tenute le audizioni delle parti sociali sulla Legge di bilancio. La Uil, attraverso il Segretario confederale Santo Biondo, ha evidenziato che sarebbe necessario ripristinare Opzione donna, che come Quota 103 non sarà utilizzabile dall’anno prossimo se non si opterà per una proroga, e avviare un confronto serio tra Governo e sindacati sulla previdenza, considerando anche che da tempo non ci sono stati più incontri sul tema. La Cisl, attraverso il Segretario confederale Ignazio Ganga, ha criticato l’aumento dei requisiti pensionistici previsto dal 2027, in particolare per gli appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine che svolgono attività rischiose e pesanti e dovrebbero subire un rialzo aggiuntivo di tre mesi.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA PER GLI EMENDAMENTI ALLA MANOVRA

Il Segretario confederale della Cgil Christian Ferrari ha invece ricordato le perdite subite da lavoratori e pensionati tramite il fiscal drag che non vengono recuperate con il taglio dell’Irpef contenuto nella manovra e ha sottolineato la necessità di bloccare l’aumento automatico dei requisiti pensionistici sulla base dell’aspettativa di vita. Vedremo ora quali saranno gli emendamenti che verranno messi a punto (alcuni certamente con la collaborazione dei sindacati) e poi approvati in commissione, tenendo anche conto che nella stessa maggioranza, per quanto riguarda in particolare l’aumento dei requisiti pensionistici, ci sono state dichiarazioni in linea con quelle delle organizzazioni dei lavoratori.

