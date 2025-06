RIFORMA PENSIONI 2025, I CONSIGLI DI MARTELLI

Com’è stato ripetuto in diverse occasioni, anche recentemente, per i giovani sarà sempre più importante pensare alla propria pensione appena entrati nel mondo del lavoro. Infatti, come ricorda Andrea Martelli dell’azienda consulenza previdenziale MiaPensione, spesso ci si accorge solo all’avvicinarsi dell’età pensionabile che si riceverà un assegno pari a un importo molto più basso rispetto all’ultima retribuzione percepita.

Riforma pensioni 2025/ L’interrogazione per i contributi Lsu e Lpu (ultime notizie 15 giugno)

Per questo, interpellato dal Quotidiano Nazionale, fornisce cinque consigli. Il primo è cercare di sfruttare occasioni come il riscatto della laurea o la destinazione del Tfr a un fondo pensione. Oltre a ciò è bene anche monitorare il proprio estratto conto contributivo e controllare che non ci siano mancanze.

RIFORMA PENSIONI 2025, I CALCOLI DELLA FONDAZIONE MORESSA

Fondamentale è poi sapere che sulla pensione incide l’interruzione contributiva e il tipo di contratto con cui si lavora. Per i giovani la previdenza complementare, magari con versamenti aggiuntivi rispetto al Tfr, diventerà cruciale ed è bene, quindi, informarsi sulle opportunità in tale campo. Infine, non va dimenticato il controllo della correttezza dell’importo dell’assegno percepito una volta in pensione.

Calcolo quattordicesima pensione reversibilità/ Come cambiano le somme

Collettiva ricorda intanto che secondo i calcoli della Fondazione Leone Moressa, per cercare di mantenere stabile il rapporto tra lavoratori e pensionati, un parametro chiave per la sostenibilità del sistema previdenziale, l’Italia avrebbe bisogno di oltre 400.000 nuovi immigrati l’anno, mentre ora gli ingressi regolari si attestano intorno alle 140.000 unità l’anno.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI