RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FONTANA

Martedì alla Camera si è parlato di previdenza complementare e fondi pensioni. L’occasione è stata la presentazione delle conclusioni dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forma obbligatorie di previdenza e assistenza sociale riguardo gli investimenti finanziari e la composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione. Secondo il Presidente dell’assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, tali enti hanno un ruolo cruciale da valorizzare nel garantire il welfare, per questo occorre che abbiano un gestione prudente e responsabile. A tal proposito il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha detto che entro fine mese arriverà una novità importante.

Aumento età pensionabile/ Governo orientato allo stop, ma c'è chi dice "no"

QUANTO POSSONO VALERE I DIRITTI INESPRESSI

Dovrebbe, infatti, essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sugli investimenti del settore che il Mef ha consegnato già a palazzo Chigi. Intanto una storia che arriva da Chieti ricorda quanto sia importante guardare ai diritti inespressi, visto che un uomo con invalidità civile, assistito dal patronato Inca-Cgil locale, è riuscito non solo a vedere aumentata la propria pensione di circa 400 euro al mese, ma anche a ottenere gli arretrati per un ammontare superiore a 20.000 euro. Questo perché non era mai stata applicata la maggiorazione sociale sull’assegno dal 2020. È bene, quindi, far effettuare dei controlli sulla propria pensione se si ritiene che l’importo non sia congruo ad attese legate anche a provvedimenti legislativi.

TRA SENTENZE E MIGRANTI/ La strategia della Meloni per non "inciampare" nei pm

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI