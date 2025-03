RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CALDERONE

Intervenendo al Consiglio politiche sociali a Bruxelles, Marina Calderone, come riporta Il Sole 24 Ore, ha evidenziato che è importante, nell’ambito delle politiche per promuovere l’invecchiamento attivo, che la scelta di rimanere al proprio posto di lavoro anziché accedere alla pensione debba essere volontaria. In tal senso la ministra del Lavoro ha ricordato la nuova formula del bonus Maroni che è stato approvato all’interno della Legge di bilancio dal Governo italiano. Dal mondo associativo locale arriva, tuttavia, la richiesta di una maggior tutela del potere d’acquisto delle pensioni. È quanto ha evidenziato il Segretario generale della Fnp-Cisl di Brescia Roberto Bocchio ed è la posizione espressa dalla Fenapi di Massa Carrara.

Giorgetti: “fondo UE per mobilitare 200mld investimenti privati”/ “Difesa non limiti spese sanità e servizi”

RIFORMA PENSIONI 2025, SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO A RISCHIO

Intanto dai Radicali italiani giunge un allarme sulla tenuta del sistema previdenziale dovuto allo squilibrio demografico del nostro Paese. Infatti, se ci saranno sempre meno lavoratori a “mantenere” con i loro contributi le pensioni di chi non è più attivo, se la produttività resterà stagnante e non si fermerà la fuga all’estero dei giovani, allora il sistema rischierà di crollare. Per questo servono riforme in grado di garantire ai giovani maggiori opportunità, soprattutto per quel che riguarda il carico che grava sulle loro spalle rispetto alle necessità delle generazioni più anziane. Riforme senza dubbio non facile da individuare, né tantomeno da applicare in modo indolore per una parte della popolazione.

Pensione minima/ Rialzi a 1.000€ al mese ma non per tutti: chi ne gode? (11 marzo 2025)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI