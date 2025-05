RIFORMA PENSIONI 2025, LA PETIZIONE DEI MEDICI DI SAN MARINO

Mentre in Italia si discute di come rendere le pensioni di importo più elevato, visto che per talune fasce di popolazione anziana risultano insufficienti ad affrontare le spese più importanti, fa un certo effetto leggere sul Corriere Romagna che ci sono alcuni medici sanmarinesi che hanno chiesto, tramite una petizione, al loro Governo di prendere provvedimenti visto che con l’attuale sistema pensionistico gli assegni risultano più bassi di quelli che vengono erogati in Italia. Addirittura si spiega che le pensioni nel nostro Paese sono più alte anche del 50%: una percentuale non indifferente. Tuttavia, che esista un problema di importo delle pensioni in Italia lo conferma anche un’indagine dell’istituto Noto per Il Sole 24 Ore.

RIFORMA PENSIONI 2025, I TIMORI SULLA TENUTA DEL POTERE D’ACQUISTO

Se, infatti, complessivamente il 60% degli italiani non ritiene il proprio reddito adeguato al costo della vita, la percentuale sale al 66% tra gli over 55, compresi quindi i pensionati. Che sono tra l’altro la classe di età che si attende un peggioramento della situazione tramite un aumento dei prezzi che andrebbe a erodere ulteriormente il loro potere d’acquisto. La previdenza complementare, su cui è atteso un intervento del Governo, può aiutare chi non è ancora in quiescenza a integrare la futura pensione, ma, come noto, è ancora basso il numero di adesioni, specialmente tra le donne, cosa che complica non poco la possibilità di ridurre il divario di genere presente anche nel campo della previdenza.

