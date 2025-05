RIFORMA PENSIONI 2025, LE PROPOSTE DI ASSONEXT

In attesa che il Governo scopra le carte sulle misure che intende approvare per incentivare la previdenza complementare, Assonext, l’associazione delle Pmi quotate, come riporta Il Sole 24 Ore, ha presentato alcune proposte in merito, in particolare basate sulla leva fiscale: incremento del limite annuo di deducibilità dei contributi; deducibilità del Trf conferito ai fondi pensione; riduzione delle imposte sulle prestazioni pensionistiche per adesioni di lunga durata; esenzione fiscale per la conversione della posizione previdenziale in una rendita; incentivi per coinvolgere il datore di lavoro.

Assonext punta poi anche a garantire esenzioni, deduzioni e benefici per gli investimenti in Pmi quotate.

Intanto in una lettera al Corriere della Sera un lettore evidenzia come molti medici, una volta raggiunti i requisiti pensionistici, non se la sentano di continuare a lavorare per via anche della necessità di versare il contributo obbligatorio all’Enpam, che quindi sottrae loro delle risorse.

E a proposito di risorse e pensioni, continua a far discutere il fatto che nelle spese per la difesa rispetto al Pil, parametro che sembra diventato chiave per i Paesi aderenti alla Nato, possano essere conteggiate anche le pensioni delle forze armate e persino degli ex appartenenti alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza. Più in generale c’è poi il timore che aumentare le risorse per la difesa possa portare a ridurre quelle destinate alla previdenza.

