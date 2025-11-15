Riforma pensioni 2025, la Uil ha presentato due proposte di emendamento per la Legge di bilancio in tema previdenziale

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PROPOSTE DELLA UIL

La Uil ha deciso di presentare due proposte di emendamenti alla Legge di bilancio in tema di pensioni. Il primo mira a introdurre un sistema di adesione semi-automatica alla previdenza complementare dal 2027 basato sul sistema del silenzio-assenso. Il secondo chiede di reintrodurre Opzione donna nella sua versione originaria, in modo che possa aiutare le lavoratrici con carriere discontinue e che devono spesso occuparsi del lavoro di cura a favore di familiari. Una situazione che, come denunciato anche da altri sindacati, è spesso alla base del gender gap previdenziale derivante da minor versamenti contributivi durante il periodo di attività lavorativa delle donne, che non può che tradursi in assegni di importo basso.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA SCELTA FRANCESE

In Germania intanto si continua a ragionare su interventi da apportare in tema di pensioni. Dopo la detassazione fino a 2.000 euro per i pensionati che decidono di lavorare, ora la ministra dell’Economia Katherina Reiche evidenzia la necessità di far sì che il lavoro in età avanzata venga preferito al pensionamento anticipato. Resta da capire se questo passerà da altri incentivi economici alla permanenza dei lavoratori più anziani nelle aziende. L’Assemblea nazionale francese, invece, ha approvato la sospensione della riforma delle pensioni fino a gennaio del 2028 voluta dal Premier Sebastien Lecornu, che a questo punto potrebbe riuscire a far approvare la Legge di bilancio relativa al prossimo anno e a governare.

