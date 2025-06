RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA SUL BONUS IN FVG

In Friuli Venezia Giulia la Regione ha varato un bonus per i pensionati a basso reddito, che riguarda circa 12.700 persone. I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno ora chiesto di estendere la platea dei beneficiari di valutare un incremento del bonus che ora si attesta a 350 euro. Va ricordato che non va presentata domanda per questo bonus, in quanto è l’Inps, tramite i dati in suo possesso, a individuare a chi erogarlo.

La Regione ha stanziato risorse per un triennio (dal 2024 al 2026) su questa misura e all’assessora al Lavoro Giulia Alessia Rosolen si è detta disponibile al confronto per valutare delle proposte in materia. Vedremo quali saranno le mosse dei sindacati in questa direzione.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’INIZIATIVA DELLA CONFIAL

Del resto la stessa Rosolen all’inizio dell’anno aveva detto che non erano da escludersi correttivi per rendere più efficace la misura. Intanto a Cosenza la Confial torna a parlare del problema riguardante gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Infatti, a causa di contributi previdenziali non versati, rischiano di essere penalizzati una volta in pensione, con assegni di basso importo. Il sindacato chiede che questa vicenda possa essere sanata anche per motivi di giustizia sociale. Durante l’assemblea della Federazione nazionale dei dirigenti, il Presidente di Manageritalia Marco Ballarè ha invece ricordato l’impegno della sua associazione anche per la protezione e il rispetto delle pensioni.

