RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LOESER

Si sta discutendo in questi mesi di come potenziare la previdenza complementare. Uno dei soggetti attivi in questo campo, come Arca Fondi, attraverso il suo amministratore delegato Ugo Loeser, ha avanzato alcune proposte in merito, a partire dal conferimento automatico del Tfr a un fondo pensione salvo che il lavoratore non disponga diversamente. Si tratterebbe, quindi, di riproporre un’adesione basata sul silenzio-assenso, ma che non dovrebbe essere limitata a una determinata finestra temporale. Intervistato da MF-Milano Finanza, Loeser propone anche di rendere possibile per il lavoratore di poter indirizzar il contributo datoriale previsto oggi in alcuni Ccnl anche a fondi diversi da quello di categoria.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL COMMENTO DI BOERI

Un’altra mossa ritenuta utile è quella di incentivare le imprese ad aderire a fondi pensione per i propri dipendenti, anche come formula di welfare aziendale. Per quanto riguarda, invece, il sistema pensionistico pubblico val la pena segnalare le parole dell’ex Presidente dell’Inps Tito Boeri raccolte da Repubblica nell’ambito della predisposizione di un inserto specifico del quotidiano romano dedicato alle pensioni. Dal suo punto di vista, la spesa pensionistica nel nostro Paese è sostenibile, ma il sistema penalizza quanti hanno carriere discontinue e salari bassi, in particolare le donne, che sono state aiutate poco da Opzione donna, visto che si tratta di una forma di pensionamento anticipato con forte penalizzazione.

