Riforma pensioni 2025, gli emendamenti della maggioranza che riguardano la previdenza e le parole di Gilda Sportiello

RIFORMA PENSIONI 2025, GLI EMENDAMENTI ALLA MANOVRA

Prosegue l’iter della Legge di bilancio e Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento che mira a incentivare l’iscrizione dei nuovi nati alla previdenza complementare da parte dei genitori tramite un apposito fondo Inps: versando almeno 100 euro entro tre mesi dalla nascita, se ne riceverebbero 50 di contributo pubblico. Una volta raggiunta la maggiore età, l’iscritto potrebbe anche riscattare le somme versate per pagarsi gli studi universitari piuttosto che per avviare un’attività economica. Forza Italia e Lega, invece, con i loro emendamenti condividono l’idea di prorogare Quota 103 e Opzione donna per un altro anno. Il Carroccio punta anche a bloccare l’aumento dei requisiti pensionistici previsto dal 2027.

SALARIO MINIMO/ Il "disco rotto" delle opposizioni e il rischio del ddl delega della maggioranza

riforma pensioni 2025, LE PAROLE DI SPORTIELLO E DURIGON

Continua intanto a far discutere la promessa di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Campania per il centrodestra, di aumentare le pensioni minime di 100 euro al mese. La deputata del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello, che è anche coordinatrice del partito a Napoli, evidenzia che i fondi sociali europei non possono essere utilizzati per questo scopo come Cirielli ha invece dichiarato. Sulla stessa linea anche il suo collega di partito, nonché candidato Presidente del centrosinistra, Roberto Fico. Tuttavia, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon afferma l’esatto contrario, spiegando che le risorse sarebbero destinate al sostegno delle fasce più deboli della popolazione e quindi si potrebbe attingere ai fondi europei.

UE/ Quel filo che lega il mini-summit Macron-Zelensky al “discorso a Berlino” di Mattarella

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI