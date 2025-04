RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI GARAVAGLIA

L’importanza della previdenza complementare è stata ribadita da Massimo Garavaglia durante l’Assemblea dei delegati del Fondo pensione nazionale per il personale delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali e artigiane. Il Presidente della commissione Finanze del Senato ha in particolare sottolineato come i fondi diventeranno sempre più importanti dal momento che con il passaggio al sistema contributivo pieno gli importi delle pensioni degli italiani si andranno ad abbassare e occorrerà integrarli. Il suo collega di partito, nonché sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nell’ambito dello stesso evento, come riporta Il Giornale d’Italia, ha invece auspicato che anche le Pmi possano beneficiare degli investimenti dei fondi pensione.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA PER LE MOSSE DELL’ESECUTIVO

Un obiettivo che, secondo l’esponente della Lega, potrà essere favorito anche dalla riforma del mercato dei capitali cui il Governo sta lavorando. L’Esecutivo è tra l’altro al lavoro anche per interventi specifici riguardanti la previdenza complementare, con l’obiettivo di accrescerne il numero di iscritti, nella consapevolezza che, come evidenziato da Garavaglia, avrà un ruolo sempre più importante per il futuro pensionistico degli italiani, in particolare dei giovani, i quali hanno certamente più difficoltà a destinare parte del reddito al versamento di contributi ai fondi pensione. L’obiettivo non sarà, quindi, facile da raggiungere per il Governo, stanti anche le poche risorse a disposizione.

