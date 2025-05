RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI DURIGON

Nel corso dell’evento sulla previdenza organizzato da Affari & Finanza, Claudio Durigon ha spiegato che il Governo ha cominciato a ragionare su come poter cercare di utilizzare il Tfr lasciato in azienda dai lavoratori, che poi viene girato all’Inps, per rafforzare la future pensioni. Come riporta Repubblica, l’idea sarebbe quella di utilizzare queste risorse per produrre rendite che consentano ai lavoratori di poter andare in quiescenza prima. Sarà interessante capire meglio i dettagli di quella che appare una proposta che in parte ricalca la possibilità già oggi vigente di poter utilizzare la rendita proveniente dalla previdenza complementare per poter raggiungere le soglie minime di importo dell’assegno pensionistico necessario ad accedere alla pensione contributiva.

Riforma pensioni 2025/ Aspettativa di vita: il dato Istat a fine luglio (ultime notizie 20 maggio)

RIFORMA PENSIONI 2025, LE DIVISIONI NEL GOVERNO TEDESCO

Intanto, come riporta Italia Oggi, in Germania si sta ipotizzando il varo di una riforma delle pensioni che sposterebbe il requisito anagrafico per l’accesso alla normale quiescenza da 67 a 70 anni, con la possibilità in ogni caso di lasciare il lavoro prima, ma con una penalizzazione del 2% sul futuro assegno per ogni anno di anticipo.

Riforma pensioni 2025/ Le spinte possibili per la previdenza complementare (ultime notizie 18 maggio)

La proposta è targata Spd e la Cdu/Csu non sembra essere d’accordo, quindi potrebbe esserci già uno scontro nella grande coalizione a poche settimane dall’insediamento del nuovo Governo. Difficile, però, far passare una riforma della previdenza di questo tipo, anche perché la pensione che si riceverebbe sarebbe pari a circa il 60% dell’ultima retribuzione e una penalizzazione del 2% si farebbe sentire non poco.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI