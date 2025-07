Riforma pensioni 2025, potrebbe arrivare un’importante riduzione fiscale con la prossima Legge di bilancio

RIFORMA PENSIONI 2025, L’IPOTESI DI TAGLIO IRPEF

Se la Legge di bilancio rischia di non portare novità significative in tema di pensioni, a parte un congelamento (totale o parziale) dell’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita dal 2027, sembra che chi è già in quiescenza potrà raccogliere i benefici di un’estensione della riduzione dell’Irpef che interesserebbe gli assegni superiori ai 28.000 euro lordi l’anno, ma che non superano quota 60.000 euro: infatti la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% lascerebbe loro più soldi in tasca. Per ora è solo un’ipotesi di intervento in materia fiscale, che richiederà in ogni caso delle risorse di non facile reperimento nell’attuale contesto di incertezza sulla situazione economica internazionale.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA PER LA SCELTA DELLA REGIONE SICILIANA

Intanto dalla Sicilia arriva un allarme riguardante le persone che sono state inserite nei programmi di protezione per essere testimoni di episodi di criminalità organizzata. A quanto pare, infatti, lo Stato non starebbe versando loro tutti i contributi pensionistici e quindi ci sarebbero 200 persone che rischiano di arrivare all’appuntamento con la pensione con la possibilità di incassare un assegno di importo molto modesto. La loro richiesta, quindi, è quella di poter avere diritto alle stesse tutele previdenziali riconosciute alle vittime di mafia. Restando in Sicilia, si attendono le decisioni della Regione dopo che il Governo ha autorizzato la possibilità di introdurre sconti fiscali a persone (pensionati compresi) e aziende che si trasferiranno sull’isola.

