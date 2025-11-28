Riforma pensioni 2025, gli emendamenti alla Legge di bilancio e il Rapporto Pensions at a Glance dell’Ocse

RIFORMA PENSIONI 2025, GLI EMENDAMENTI ALLA MANOVRA

Gli emendamenti presentati alla Legge di bilancio portano un po’ di speranza agli appartenenti della forze armate circa il loro futuro previdenziale, come afferma il Siulm Aeronautica. Tuttavia, bisognerà vedere se verranno approvati ed entreranno, quindi, a far parte del testo definitivo della manovra. E ci vorrà ancora un po’ di tempo per saperlo. È stato invece dichiarato inammissibile l’emendamento di Fratelli d’Italia relativo alla proroga e all’ampliamento della platea delle beneficiarie di Opzione donna per mancanza di coperture. Il partito potrà ripresentare l’emendamento opportunamente modificato, tenendo conto che dopo il voto in commissione Bilancio la manovra verrà esaminata dall’aula.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL RAPPORTO OCSE

Nella nuova edizione del Rapporto “Pensions at Glance”, l’Ocse evidenzia che l’età pensionabile crescerà nei Paesi dell’area nei prossimi anni, con punte che raggiungeranno e supereranno i 70 anni in Paesi come Italia, Olanda, Danimarca, Estonia e Svezia. L’organizzazione con sede a Parigi evidenzia anche l’esistenza di un gender gap previdenziale che raggiunge il 47% in Giappone, ma che nella media di Paesi membri sta diminuendo, attestandosi nel 2024 al 23%.

Per diminuire questo gap nel nostro Paese, l’Ocse suggerisce di allineare completamente i requisiti di età per l’accesso alla pensione anticipata tra uomini e donne. Di fatto, quindi, da Parigi arriva una bocciatura piuttosto netta di Opzione donna.

