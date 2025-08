Riforma pensioni 2025, l’iniziativa dell’Usb pubblico impiego Calabria per risolvere il problema degli ex Lsu/Lpu

RIFORMA PENSIONI 2025, L’INIZIATIVA DELL’USB

L’Usb pubblico impiego Calabria si prepara a una manifestazione a Reggio Calabria, in occasione di un evento di Forza Italia, per tornare a sollecitare un intervento riguardanti gli ex Lsu/Lpu, ovvero coloro che hanno svolto lavori socialmente utili o di pubblica utilità, che rischiano di avere pensioni molto ridotte nonostante abbiano lavorato diversi anni. La scelta della mobilitazione deriva anche dal fatto che il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri aveva presentato un disegno di legge per cercare di ovviare a questo problema, ma non sono stati fatti significativi passi avanti. Tra l’altro la Regione è guidata dall’azzurro Roberto Occhiuto e per questo il sindacato di base “preme” sul partito guidato da Antonio Tajani.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICOSTRUZIONE SUL LIBRO BIANCO INPS

In difficoltà si possono trovare anche professionisti che decidono di lavorare dopo la pensione, come il caso di un medico di 79 anni raccontato dal Corriere del Veneto che di fatto, tra tasse e assicurazione si vede erodere quasi tutto il suo compenso annuale di 18.000 euro. Per questo provocatoriamente chiede di essere pagato con dei beni piuttosto che con denaro che finirebbe per dover versare quasi interamente alla fiscalità. Intanto, secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe un certo malumore nella maggioranza per l’ipotesi che venga presentato in autunno il Libro bianco delle pensioni dell’Inps. Una ricostruzione, quella del quotidiano romano, tutta da verificare, e su cui non mancheranno dichiarazioni ufficiali.

