RIFORMA PENSIONI 2025, IL DECRETO SULLA RIVALUTAZIONE

Alla fine della scorsa settimana, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia, emanato di concerto con il ministero del Lavoro, relativo alla rivalutazione delle pensioni. Non emerge la necessità di alcun conguaglio relativo all’indicizzazione di quest’anno, visto che l’inflazione del 2024 è stata confermata in aumento dello 0,8%.

L’indice dei prezzi per il 2025 viene invece stimato al +1,4%, dunque dal 1° gennaio 2026 ci sarà un aumento delle pensioni proporzionato a tale indice. Bisognerà vedere alla fine del prossimo anno se sarà necessario o meno procedere a un conguaglio, sulla base del dato definitivo sull’inflazione relativa al 2025 che sta per concludersi.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA IN GERMANIA

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto intanto ottimista sulla possibilità che la riforma delle pensioni proposta dalla maggioranza possa essere approvata dal Parlamento. Tuttavia, solo martedì si saprà quale sarà la decisione finale della Cdu/Csu considerato che nei giorni scorsi i giovani della Cdu avevano espresso la loro contrarietà a un progetto che è molto vicino alle istanze della Spd e che potrebbe creare non pochi problemi alle giovani generazioni. Intanto, come spiegato dall’assessore Rosolen, il sussidio da 350 euro annui che in Friuli Venezia Giulia viene erogato ai pensionati più in condizioni di fragilità verrà garantito anche a chi percepisce un assegno di assistenza o di invalidità civile.

