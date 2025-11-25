Riforma pensioni 2025, un emendamento di Fdi alla manovra punta a prorogare ed estendere Opzione donna

RIFORMA PENSIONI 2025, L’EMENDAMENTO DI FDI

In un emendamento alla Legge di bilancio presentato da Fratelli d’Italia si chiede la proroga per un altro anno di Opzione donna, con un cambiamento non indifferente delle beneficiarie. Infatti, potrebbero utilizzare questo canale di pensionamento anticipato tutte le disoccupate a seguito di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o scadenza del contratto a tempo determinato. Tuttavia, sarà importante che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, le richiedenti abbiano lavorato per almeno 18 mesi e abbiano ricevuto tutta la Naspi loro spettante. Vedremo se l’emendamento verrà approvato e se riuscirà quindi a far parte del testo finale della manovra.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CASSANITI

Secondo Carlo Cassaniti, Presidente dell’Ente di previdenza di attuari, chimici, fisici, agronomi, geologi e dottori forestali (Epap), oggi ci si trova ad affrontare in prospettiva il problema dell’adeguatezza dell’importo delle pensioni perché la politica ha compreso che la legge che negli anni Novanta ha introdotto il sistema contributivo, e che avrebbe dovuto risolvere il problema del sistema previdenziale, ha delle controindicazioni che rischiano di pesare sulle generazioni più giovani. Dal suo punto di vista, quindi, bisognerebbe aiutare i giovani, essendo anche sinceri con loro, perché altrimenti rischiano di andare in quiescenza con assegni di importo inadeguato ad avere un tenore di vita dignitoso.

