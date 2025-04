RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SCOTTO

Arturo Scotto ha fatto sapere che il Partito democratico ha depositato una proposta di legge per congelare definitivamente l’adeguamento automatica dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita, in modo che si possa andare in quiescenza a 67 anni. Il Pd, ha aggiunto il suo deputato, chiede quindi la calenderizzazione immediata di tale proposta. Non è chiaro se essa riguarderebbe i requisiti per la pensione anticipata di anzianità, che attualmente consente di poter accedere alla quiescenza dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica. Va anche ricordato che oggi l’età media di effettivo pensionamento è di molto inferiore ai 67 anni.

Durante il Congresso regionale della Fnp-Cisl della Basilicata, il Segretario generale Giuseppe Amatulli ha ricordato le richieste del sindacato sul fronte previdenziale, da un meccanismo di rivalutazione degli assegni che tuteli meglio il potere d’acquisto dei pensionati al riconoscimento del lavoro di cura svolto spesso dalle donne ai fini pensionistici, fino all’introduzione di una pensione di garanzia per chi ha avuto carriere lavorative discontinue e a una riduzione del carico fiscale che grava sui pensionati italiani, che sono tra i più tartassati in Europa. Il Segretario nazionale della Fnp-Cisl Girolamo Di Matteo ha evidenziato anche le necessità di rivedere il sistema di calcolo delle pensioni, spesso troppo basse.

