RIFORMA PENSIONI 2025, LE RIFLESSIONI DI FEDERMANAGER FVG

A San Vito al Tagliamento sabato scorso si è tenuto un interessante talk show nell’ambito dell’assemblea di Federmanager Friuli Venezia Giulia dedicato ai temi della previdenza. Come riporta triesteallnews.it, la consulente previdenziale di Federmanager Rita Comandini ha ricordato quanto sia importante pensare alla pensione durante la propria attività lavorativa cercando di compiere le giuste scelte per il proprio futuro previdenziale tramite anche la consulenza di esperti che possano fornire le giuste dritte in base alla propria storia contributiva. Simona Farrotti, responsabile gestione rischi di Previndai, ha invece evidenziato l’importanza della previdenza complementare, soprattutto per i giovani.

Riforma pensioni 2025/ Le richieste dei sindacati per bonus ed ex lsu-lpu (ultime notizie 8 giugno)

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA PER GLI INTERVENTI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Infatti, tramite essa è possibile integrare la pensione pubblica in modo da arrivare a un importo che può arrivare fino all’80-90% dell’ultima retribuzione, cosa non banale nel momento in cui la pensione pubblica in futuro riuscirà ad arrivare intorno al 60% dell’ultimo stipendio. Resta la difficoltà, in particolare per i giovani, di avere redditi abbastanza corposi per poterne destinare una parte al proprio futuro previdenziale. Anche per questo nei mesi scorsi erano arrivate diverse richieste di interventi incentivanti per consentire di aumentare le adesioni alla previdenza complementare. Interventi che, nella maggioranza dei casi, avrebbero comunque dei costi per le casse dello Stato.

Pensione di vecchiaia/ Costi insostenibili: per quanti anni si andrà avanti

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI