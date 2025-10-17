Riforma pensioni 2025, si avvicina il varo della Legge di bilancio e ci sono alcune certezze e alcuni dubbi

RIFORMA PENSIONI 2026, VERSO LA MANOVRA

Sembra che nella manovra il congelamento dell’aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici dal 2027 verrà garantito solo a chi svolge lavori gravosi e usuranti, mentre per tutti gli altri lavoratori si cercherà di individuare delle “salvaguardie” seguendo i criteri della “gradualità” e della “selettività”. Dunque, ci potrebbe essere un aumento spalmato in più anni oppure un ulteriore platea di “esentati” dall’aumento o ancora un mix tra queste due opzioni. Del resto il Governo intende muoversi con molta prudenza sul tema, forse anche per non irritare l’Ue, visto che il Vicepresidente Dombrovskis ha richiamato la Francia, che vuol sospendere la riforma delle pensioni, a garantire il rispetto degli impegni presi nel Piano strutturale di bilancio a medio termine.

RIFORMA PESNIONI 2026, LA SCELTA DEL GOVERNO TEDESCO

Va intanto segnalato che il Governo tedesco, anche per far fronte alla mancanza di manodopera qualificata, ha deciso di esentare dalle tasse i redditi dei pensionati che vorranno continuare a lavorare per una somma massima di 2.000 euro al mese. Tornando in Italia, nelle pieghe del Documento programmatico di bilancio si può trovare la conferma che nella Legge di bilancio sarà contenuta la proroga di Ape social, Quota 103 e Opzione donna (per un costo totale di poco più di 450 milioni di euro). Resta da capire se subiranno delle modifiche o meno. Nei mesi scorsi, infatti, si era ipotizzato che Opzione donna potesse essere ancora modificata. L’Ugl ha invece chiesto al Governo una piena rivalutazione delle pensioni all’inflazione, evitando blocchi parziali.

