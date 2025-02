RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI AMORE

Si continua a discutere dei contenuti della Legge di bilancio, anche per quel che riguarda le pensioni. Raffaele Amore, Presidente della Confederazione italiana agricoltori della Campania, in particolare, evidenzia in particolare l’assenza nella manovra di un’attenzione particolare al settore agricolo, visto che su 100 euro di spesa dei cittadini, solo 7 o 8 arrivano agli agricoltori, nonostante il loro lavoro sia alla base di molti prodotti indispensabili nel carrello della spesa, come quelli alimentari. Amore avrebbe voluto anche una maggior attenzione alla riforma pensioni 2025 degli agricoltori, vista la situazione particolarmente sfidante che si trovano ad affrontare nel contesto attuale e che di certo non agevola le fasce più anziane.

Riforma pensioni 2025/ Il legame con il Jobs Act secondo lo Spi-Cgil (ultime notizie 3 febbraio)

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI CARRINO

Intanto Ludovico Carrino, Professore associato di Economia pubblica all’Università di Trieste e visiting professor al Kings College London, evidenzia come la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio lungo termine non vada cercata tanto nell’aumento dell’età pensionabile, quanto nell’incremento dell’occupazione dei più giovani, tramite investimenti nella loro istruzione, in grado magari non solo di aiutarli a trovare un lavoro ben retribuito, ma anche a creare delle start-up o delle imprese innovative in grado di generare posti di lavoro per i loro coetanei. L’economista, intervistato da ilnordest.it, ricorda anche che nei prossimi anni il tasso di sostituzione scenderà inevitabilmente.

Riforma pensioni 2025/ Le strade per potenziare la previdenza complementare (ultime notizie 2 febbraio)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI