La riforma pensioni 2025 starebbe causando delle problematiche non solo a livello nazionale, ma europeo. Le criticità sono pressoché le stesse, tra denatalità, lavoratori precari e uno squilibrio tra i pensionati e i futuri tali.

Nonostante i malumori dei cittadini di ogni Paese europeo, i rispettivi Governi esteri – Italia inclusa – starebbero lavorando su un obiettivo comune, innalzare l’età pensionabile, riuscendo a garantire un sistema previdenziale più sostenibile nel medio e lungo periodo.

Torna la riforma delle pensioni 2025 alla soglia di 62 anni

Ogni Paese europeo starebbe adottando un sistema di riforma delle pensioni coordinata, tranne la Francia, il cui Parlamento sarebbe pronto ad andare controtendenza, optando per un ritorno di età minima per la vecchiaia fissata a 62 anni.

La decisione del Governo parigino è nata soltanto dopo che, due anni fa, aveva adottato lo stesso orientamento odierno dell’Italia e dell’UE, innalzando l’età per uscire dal lavoro a 64 anni e maturando un anno aggiuntivo di contribuzione (totalizzandone 43).

Da allora, i parigini hanno causato delle rivolte in città, con proteste decisamente intense che hanno causato gravi ripercussioni a Parigi, fino a quando sia la Camera sia l’Assemblea nazionale hanno ricavato più di 160 voti a favore, cancellando l’attuale riforma.

Com’è la situazione in Francia?

A meno che non venga approvato un referendum in cui i cittadini possano votare, il Governo francese non è obbligato a abrogare l’attuale riforma; bensì potrebbe attuare delle modifiche, individuando un potenziale compromesso che possa limitare i problemi dei cittadini.

Il primo ministro a capo della Francia, François Bayrou, sembrerebbe non aver la stessa visione dell’Assemblea nazionale, ritenendo “impossibile” sancire il ritorno all’età pensionabile a 62 anni, evitando una possibile mozione di sfiducia della sinistra.

Le parti sociali reputano, invece, importante cercare di far tornare la riforma con l’età pensionabile minima a 62 anni, potendo in questo modo favorire l’equilibrio del sistema economico e alleviare il debito pubblico dei Paesi europei.

L’Ocse ha evidenziato le criticità del Bel Paese e della Francia, con la differenza che il Paese guidato da Emmanuel Macron avrebbe scelto un’inversione di tendenza.