Riforma pensioni 2025, le conclusioni di una ricerca della Uil riguardante l'età prevista per l'ingresso in quiescenza nei Paesi Ue

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICERCA UIL

Da una ricerca condotta dal Servizio Stato sociale, Politiche economie e fiscali, immigrazione della Uil emerge che l’Italia è tra i Paesi dell’Ue con l’età pensionabile più alta, che potrebbe anche essere destinata a salire ulteriormente nei prossimi anni. Di fatto solamente in Grecia e Olanda il requisito anagrafico sia per gli uomini che per le donne è pari a 67 anni come in Italia, una soglia sopra cui non si trova nessun altro Paese dell’Ue e alla quale si stanno avvicinando Malta, Irlanda, Germania e Belgio. Certo nel nostro Paese ci sono canali di accesso anticipato alla quiescenza, ma sono diventati meno attraenti nel corso degli anni e nelle ultime settimane si è parlato della possibilità che non vengano prorogate Quota 103 e Opzione donna.

TERZO MANDATO/ E ius scholae, il doppio binario morto che rilancia Zaia in Veneto e "delude" il Pd

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA AL GOVERNO

La conclusione della ricerca della Uil è che risulta fondamentale riaprire un confronto sulla previdenza tra Governo e sindacati che abbia carattere permanente in modo da arrivare a definire una riforma delle pensioni che risponda ai bisogni reali del Paese. Secondo il sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri bisognerebbe prevedere una flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni e senza penalizzazioni, con condizioni specifiche per lavori gravosi, usuranti, nonché di cura, in modo da tenere conto anche della situazione in cui si trovano le donne, per cui andrebbe riattivata Opzione donna senza vincoli particolari a partire dai 58 anni di età. Un occhio di riguardo lo si dovrebbe avere anche per i giovani.

Bonus Maroni 2025/ Ci sono nuovi beneficiari: ma conviene davvero?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI