RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARBAGALLO

Il Segretario generale della Uilp Carmelo Barbagallo accoglie con favore l’iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano di integrare le pensioni degli over 65 fino a 1.000 euro al mese e invita altre Regioni e Province autonome a seguirne l’esempio. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha infatti deciso di approvare la proposta della Giunta volta a erogare un sussidio integrativo fino a un tetto massimo 1.000 euro lordi mensili ai percettori di pensione o assegno sociale di importo lordo fino a 1.000 euro al mese con più di 65 anni e un Isee inferiore ai 20.000 euro. La proposta della Giunta ha carattere triennale e dunque durerà fino al 2027 e dovrebbe raggiungere una platea di 17.000 persone.

LA PROPOSTA DI VACCARO

La Giunta prevede di spendere 150 milioni di euro per questa misura e si stima che mediamente il sussidio erogato sarà pari a circa 200 euro netti al mese. La Uilp ha gradito anche il metodo utilizzato dal Consiglio provinciale per prendere la sua scelta, dato che è stata preceduta da un confronto con i sindacati, i patronati e i Caf. Da segnalare il fatto che il Segretario generale della Uilp Basilicata Carmine Vaccaro ha chiesto alla sua Regione di seguire l’esempio di Bolzano utilizzando le risorse che potrebbero arrivare dall’istituzione di un Fondo sovrano sul petrolio estratto sul territorio lucano che potrebbe far fruttare le royalties percepite addirittura, secondo il sindacalista, del 70%.

