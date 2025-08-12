Riforma pensioni 2025, l’uscita anticipata a 64 anni potrebbe essere ampliata dall’anno prossimo, ma l’intervento costa

RIFORMA PENSIONI 2025, L’IPOTESI PER LA MANOVRA

Sembra rafforzarsi l’ipotesi che con la prossima Legge di bilancio il Governo introduca un meccanismo per facilitare il pensionamento anticipato a 64 anni, anche se potrebbe comportare, secondo le stime del Centro Studi di Unimpresa, una maggior spesa pensionistica fino a 40 miliardi di euro tra il 2025 e il 2029. Anche senza considerare l’anno in meno (il 2025) rispetto al reale contenuto della manovra, è difficile ipotizzare che l’Esecutivo voglia spingersi fino a tanto, considerando anche la volontà di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo che potrebbe avvenire già nel corso della prossima primavera e che sicuramente migliorerebbe la percezione di affidabilità del Paese sui mercati finanziari.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’INVERSIONE DI ROTTA DELLA GERMANIA

Intanto, dopo aver riformato il freno al debito, la Germania sembra pronta stravolgere vecchi stereotipi nei suoi riguardi anche per quel che riguarda le pensioni. Il Governo ha infatti varato un intervento che potrebbe aumentare i costi previdenziali di 200 miliardi di euro entro il 2040.

Questo perché gli importi degli assegni verranno agganciati a quello dei salari dei lavoratori e verrà anche riconosciuto un bonus alle madri che hanno avuto figli prima del 1992. Come spiega Repubblica, questo intervento è stato fortemente voluto dalla Spd, che ha anche respinto l’ipotesi della ministra dell’Economia Reiche (Cdu) di aumentare l’età pensionabile da 67 a 70 anni per cercare in qualche modo di contenere l’’incremento della spesa previdenziale.

