Riforma pensioni 2025, le parole del Presidente M5s Conte e l’importante mozione approvata in Alto Adige

RIFORMA PENSIONI 2025, LA MOZIONE IN ALTO ADIGE

Nel corso dell’audizione parlamentare sulla manovra tenuta ieri, il vice capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone ha spiegato che sarebbe meglio non intervenire troppo sul meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. In Alto Adige, invece, dopo l’approvazione di una mozione presentata dell’opposizione, verrà condotta un’indagine (da parte dell’Istituto provinciale di statistica Astat) per quantificare le donne over 67 che sono prive di pensione, ma hanno negli anni svolto un importante lavoro di cura, ovviamente non retribuito, con l’obiettivo di arrivare all’individuazione di un sostegno concreto da trasformare poi in misura tangibile.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CONTE E BONETTI

Intanto il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione “Cinque minuti” in onda su Rai 1, è tornato a criticare le scelte del Governo Meloni in tema di riforma delle pensioni, evidenziando che “hanno fatto peggio di Monti e della Fornero”, in particolare con una rivalutazione delle minime inadeguata. Dalla ex ministra e vicepresidente di Azione Elena Bonetti, ospite di Skytg24 Economia, è arrivata invece un’analisi sulla sostenibilità del sistema pensionistico italiano, che non può che passare anche dal mantenere attiva la popolazione attiva piuttosto che spendere risorse per evitare che scatti l’aumento dei requisiti pensionistici sula base dell’aspettativa di vita che è invece da non sterilizzare.

