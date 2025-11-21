Uscire e godere della pensione 2026 significa far delle rinunce, e allora il professor Brambilla suggerisce dove "lasciare" i risparmi.
La manovra prevista per la pensione 2026 non è rosea, o comunque non prospetta alcun cambiamento radicale rispetto al trattamento odierno. Il problema si rivela prevalentemente nella fascia tra i 55 e massimo 64 anni, che in Italia, rispetto ai Paesi dell’Ocse è più penalizzata.
In un’intervista del Corriere della Sera al Presidente del Centro Studi e Ricerche degli Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, è stato messo a punto il problema principale, l’aumento dell’aspettativa di vita che costringe ad uscire dal lavoro tardivamente.
Chi va in pensione nel 2026 dovrà fare in conti con l’età
Brambilla ha spiegato che chi vorrà andare in pensione nel 2026 o negli anni a seguire, salvo cambiamenti repentini e non previsti, le uniche soluzioni sono due, l’anticipata versando 42 anni e 11 mesi di contributi, e con la vecchiaia al compimento di 67 anni e 20 di contributi.
Ma in tutto ciò non possiamo non considerare l’aumento dell’età pensionabile, che dall’ultimo emendamento si evince un rialzo graduale e non improvviso (ma comunque non bloccabile).
Il Presidente del Centro Studi e delle Ricerche ha ricordato che al 2029 i futuri pensionati si ritroveranno a dover maturare un altro mese oppure due (rispetto ai fatidici 3).
Dove investire i propri risparmi?
Il professor Brambilla ha affrontato il tema del capitale da investire nei fondi integrativi o in alternativa nel TFR, e secondo il suo parere la scelta più corretta sarebbe la prima, considerando una miglior redditività.
A paragone – dice il Presidente – la capacità più ampia di far profitto prevale sui trattamenti pensionistici, con un rendimento medio che si aggira tra il 3% e il 3,5%.
Lasciare maturare i sacrifici sul TFR significa perdere parte del potere d’acquisto per l’inflazione, senza tener conto del peso della tassazione, che sul Trattamento di Fine Rapporto si applica circa il 35% / 38%, mentre sui fondi il 9% o 15% nel peggiore dei casi.
Infine la proposta di Brambilla è legata all’età, secondo il professore l’uscita in pensione dovrebbe dipendere prevalentemente dagli anni anagrafici, garantendo più possibilità ai giovani.