RIFORMA PENSIONI/ 5 cose da guardare quando si cambia lavoro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, 5 COSE DA GUARDARE QUANDO SI CAMBIA LAVORO

Secondo Intoo, la società di Gi Group leader nei servizi di sviluppo e transizione di carriera, ci sono 5 cose da tenere ben presente, dal punto di vista previdenziale, quando si è chiamati a valutare una nuova opportunità lavorativa. La prima, come riporta Adnkronos, è l’eventuale riscatto di laurea, cercando di capire se si ottiene solo un tempo aggiuntivo o se può variare l’importo della prestazione e il relativo sistema di calcolo. La seconda riguarda le eventuali totalizzazioni estere, semplici o multiple per chi ha esperienza in più Paesi convenzionati. Va poi tenuto presente che la scelta di una nuova formula contrattuale può danneggiare la storia previdenziale maturata al momento e ce ne si può accorgere troppo tardi.

L’OPPORTUNITÀ DELLA RITA

Quarto fattore cui prestare attenzione è la possibilità e l’opportunità di utilizzare la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) nel caso si abbia una posizione aperta in un fondo di previdenza complementare. Come noto, essa può anche essere attivata 10 anni prima della maturazione dei requisiti pensionistici se si è disoccupati involontari da oltre due anni. Infine, per i più giovani è bene valutare l’opportunità di aderire alla previdenza complementare facendo confluire anche il proprio Tfr per poter in caso futuro utilizzare la Rita, oltre che per integrare la pensione che sarà calcolata interamente con il calcolo contributivo. È anche per questo, del resto, che tra le richieste in tema di riforma pensioni dei sindacati c’è quella di incentivare la previdenza complementare.

