RIFORMA PENSIONI/ 6.000 esodati ancora in attesa di giustizia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ESODATI ANCORA IN ATTESA

Con un comunicato stampa, il Comitato 6.000 esodati esclusi chiede un immediato intervento di riforma pensioni per risolvere la situazione delle circa 6.000 persone ancora prive di salvaguardia. “A un anno e mezzo dall’inizio di questa Legislatura, nonostante le numerose promesse e rassicurazioni ricevute, ma non mantenute, da tutti i partiti delle maggioranze governative, gli ultimi 6.000 Esodati ancora non hanno visto loro riconosciuta la giustizia sociale dovuta dalle Istituzioni alle primissime vittime della Legge Fornero”, si legge nel comunicato, nel quale si fa anche presente che “a 2 mesi dall’insediamento del nuovo Governo Conte e del nuovo Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, al quale il Comitato 6.000 Esodati Esclusi – unico rappresentante degli ultimi 6.000 Esodati vittime di questa discriminazione – ha ripetutamente presentato la propria istanza e chiesto udienza affinché desse seguito alla richiesta di giustizia che ben conosce dai suoi precedenti incarichi, non siamo stati né consultati né ricevuti né abbiamo avuto alcuna risposta in merito alla presa in carico della nostra giusta rivendicazione”.

LA RICHIESTA DEL COMITATO 6.000 ESODATI ESCLUSI

C’è anche da tenere presente che “agli Esodati non sono applicabili Quota 100, Ape Social, Opzione Donna né altre eventuali misure per carenza di requisiti essendo la loro contribuzione rimasta bloccata ante la Legge Fornero”. Dunque occorre riaprire “nei dovuti termini l’ultima Salvaguardia, come prevede l’art. 3 della Costituzione che tutela l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA