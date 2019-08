RIFORMA PENSIONI/ A rischio aumento assegni di invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME SUGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ

La crisi di Governo potrebbe incidere sulle misure di riforma pensioni? La domanda se la sono posta in molti in questi giorni e Vincenzo Zoccano fa sapere che “la fine del governo pone a rischio l’aumento delle pensioni di invalidità, aumento sul quale c’è già un ragionamento avanzato con Inps, il presidente del Consiglio, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per un piano quadriennale”. Secondo quanto spiegato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Famiglia e alla disabilità ad Adnkronos Labitalia, “con il ministro del Lavoro Di Maio abbiamo lavorato alla proposta di aumento delle pensioni di invalidità civile, uno dei tanti temi di interesse per milioni di persone con disabilità che non arrivano a fine mese”, ma “la fine del governo voluta da Salvini blocca anche questa importante riforma. Ora si dica a chi percepisce 285 euro al mese il perché si vuole impedire di aumentare quelle pensioni”.

LE PAROLE DI ZOCCANO

Zoccano aggiunge che “da esponente tecnico di questo governo, prendo atto che ancora una volta le politiche per la disabilità sono messe a rischio da una crisi di governo che poteva benissimo essere evitata”, evidenziando poi che ci sono diversi provvedimenti che rischiano di non arrivare in porto, riguardanti anche i caregivers, per i quali si sta pensando alla copertura dei contributi figurativi per i periodo di lavoro di assistenza e cura. “Il provvedimento è però fermo in commissione e questo blocco rischia di far perdere i fondi già stanziati”, aggiunge Zoccano.

