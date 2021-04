RIFORMA PENSIONI/ Al via i questionari Inps per i percettori di prestazioni

RIFORMA PENSIONI, L’INVIO DEI QUESTIONARI INPS

Oggi l’Inps farà partire una campagna di rilevazione dedicata al servizio di accesso alle prestazioni pensionistiche. Come è stato spiegato in un messaggio a firma del Direttore generale dell’Istituto, Gabrielle Di Michele, diffuso la scorsa settimana, tale campagna è rivolta “a 300.000 utenti e relativa ai seguenti trattamenti: Pensione di vecchiaia; Pensione anticipata; Pensione ‘Quota 100’; Pensione in regime di cumulo; Pensione in regime di totalizzazione”. Nel messaggio viene anche spiegato che tale rilevazione si colloca nell’ambito dell’iniziativa di sperimentazione delle Linee guida sulla valutazione partecipativa messe a punto dal Dipartimento della Funzione pubblica, coinvolgendo quindi anche gli utenti finali delle prestazioni. Da oggi, quindi “gli utenti percettori di prestazioni nell’anno 2020” riceveranno una mail contenente un link per compilare un questionario.

LE INDICAZIONI UTILI

Nel messaggio dell’Inps non viene specificato quali saranno le domande rivolte, ma viene evidenziato che “i risultati, che verranno resi noti con successivo messaggio, oltre a fornire preziose indicazioni riguardo alla soddisfazione di questa tipologia di utenti durante il periodo emergenziale, costituiranno le evidenze per il proseguimento dei laboratori sulla valutazione partecipativa”. C’è da sperare che dalle indicazioni possano arrivare anche dei suggerimenti utili per migliorare la fruizione non solo delle normali prestazioni pensionistiche, ma anche di quelle frutto delle misure di riforma pensioni che si succedono negli anni.

