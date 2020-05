RIFORMA PENSIONI/ Al via la domanda di isopensione sul sito Inps (ultime notizie) 

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA DOMANDA PER ISOPENSIONE ONLINE

Come ricorda il sito di Ipsoa, da lunedì è stato reso “disponibile un servizio online che consente, alle aziende con più di 15 dipendenti, di inviare la domanda di isopensione per i lavoratori prossimi alla pensione e che possono godere delle prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà previste dalla riforma Fornero”. C’è da ricorda che “il 2020 è l’ultimo anno nel quale si potrà chiedere la prestazione con una finestra di 7 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (dal 2021 questa finestra sarà ridotta infatti a 4 anni). La domanda può essere inviata anche in modalità massiva, con la possibilità di stampare la lettera di certificazione”.

Pubblicità

IL MESSAGGIO INPS

Sul tema l’Inps, tramite il messaggio n. 1863 dello scorso 5 maggio, ha spiegato che “la Struttura Inps territorialmente competente visualizza la domanda telematica nella procedura ‘WebDom’ e procede alla relativa istruttoria e definizione senza attendere il documento cartaceo che, pertanto, non deve più essere inviato”. Inoltre, sarà “possibile consultare lo stato e l’esito delle domande trasmesse” e anche “il lavoratore stesso, interessato all’adempimento, dopo aver effettuato l’accesso in ‘MyINPS’, può consultare la domanda e la ricevuta accedendo al servizio ‘Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione’ e inserendo nel campo di ricerca testuale del portale www.inps.it la dicitura ‘Prestazioni pensionistiche’”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA