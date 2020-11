RIFORMA PENSIONI/ Anief contro le penalizzazioni di Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA ANIEF

L’Anief, attraverso il suo Presidente nazionale Marcello Pacifico, torna a chiedere una misura di riforma pensioni consistente in “una finestra d’accesso specifica per chi lavora a Scuola, la quale permetta di lasciare il lavoro a 61 anni. In ballo c’è un rischio biologico che lo Stato non ha mai voluto accertare e che però con il Covid è diventato palese. Gli oltre 200 mila insegnanti over 55, che l’Inps sino alla scorsa primavera collocava tra i ‘fragili’, salvo poi rimangiarsi tutto in estate, non possono attendere quasi 70 anni di età per andare in pensione”. Dal suo punto di vista, come riporta orizzontescuola.it, il fatto che “50 mila docenti e Ata l’anno prossimo lasceranno la scuola aderendo in gran numero a Quota 100 significa che stiamo parlando di dipendenti esasperati, costretti a vedersi negare un diritto sacrosanto, quale è l’assegno pieno di quiescenza, perché derivante da quasi quattro decenni di contributi regolarmente versati”.

LE PAROLE DI PACIFICO

L’Anief ritiene poi inaccettabile le misure di anticipo pensionistico che contengono penalizzazioni pesanti come Opzione donna, che prevede il ricalcolo contributivo pieno dell’assegno. “Come si fa a chiedere a una docente, a un’amministrativa o ad una collaboratrice scolastica di tagliarsi dalla pensione anche più di 600 euro al mese? Lo riteniamo un prezzo da pagare altissimo. Ancora di più perché lo si chiede a dei dipendenti pubblici nei confronti di quali non si applica alcuna considerazione per l’alta percentuale di insorgenza di malattie professionali derivanti al cosiddetto burnout”, evidenzia Pacifico.



