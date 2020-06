RIFORMA PENSIONI/ Anticipo Tfs statali, Dpcm in Gazzetta Ufficiale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DPCM SU ANTICIPO TFS IN GU

C’era attesa per una misura di fatto approvata con la riforma pensioni del Governo Conte-1, ma che ha impiegato un anno e mezzo per diventare realtà. Come spiega pensionioggi.it, infatti, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm relativo all’anticipo del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici che vanno in pensione. Il prestito bancario, che consente un anticipo fino a 45.000 euro, potrà essere richiesto anche da quanti sono andati già in quiescenza, ma non è chiaro se potranno farvi ricorso anche quanti hanno utilizzato o utilizzeranno il cumulo contributivo, mentre sembra ne saranno esclusi coloro che non useranno Quota 100 o i tradizionali canali di pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

I PASSAGGI PER ARRIVARE AL PRESTITO

Ci saranno alcuni passaggi prima di poter avere l’anticipo della liquidazione. Anzitutto bisognerà chiedere all’ente erogatore del Tfs/Tfr la certificazione “del diritto all’anticipazione. Entro 90 giorni dalla richiesta l’Ente Erogatore rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l’indicazione dell’ammontare complessivo del Tfs/Tfr spettante”. A questo punto ci si potrà rivolgere a una delle banche convenzionate, aderenti quindi all’accordo quadro stipulato da Abi e ministeri dell’Economia e del Lavoro, per stipulare il contratto di anticipo per poi attendere la somma al massimo per massimo 45 giorni. Il prestito verrà rimborsato alla banca attingendo direttamente al Tfs/Tfr del richiedente tramite l’ente erogatore dello stesso. L’istituto di credito godrà anche di una garanzia pubblica sull’anticipo erogato.



