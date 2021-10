RIFORMA PENSIONI/ Ape contributiva bocciata da Anief e Cisl (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, APE CONTRIBUTIVA BOCCIATA DALL’ANIEF

La proposta di riforma pensioni formulata da Pasquale Tridico, ribattezzata Ape contributiva, non sembra trovare molti sostegni. Come riporta ilfaroonline.it, l’Anief ritiene che si tratti di un’ipotesi non sostenibile “per i lavoratori. Ad iniziare da quelli della scuola”. Marcello Pacifico, Presidente nazionale del sindacato, evidenzia che “decurtare l’assegno pensionistico in modo pesante non è una proposta fattibile, ancora meno per i docenti e Ata della scuola che già partono da stipendi modesti”. “Noi – aggiunge Pacifico – continuiamo a pensare che l’anticipo pensionistico non possa trasformarsi in un ricatto. Per la scuola, poi, continuiamo a sostenere che vanno introdotti gli stessi parametri di accesso alla pensione previsti per i lavoratori delle forze armate, così da far lasciare il servizio a tutti a 62 anni e senza tagli all’assegno di quiescenza”.

RIFORMA PENSIONI/ A chi conviene l'Ape contributiva

LE PAROLE DI GANGA

L’Ape contributiva non trova d’accordo nemmeno la Cisl, il cui Segretario confederale Ignazio Ganga, intervistato da pensionipertutti.it, ricorda che la proposta prevede anche “limiti alla possibilità di cumulare eventuali altri redditi da lavoro”. Il rischio principale di questa formula di anticipo pensionistico, secondo la Cisl, è rappresentato dal fatto che “sarebbe economicamente insostenibile per la gran parte dei lavoratori, e finirebbe per consentire l’anticipo solo ai pochi che possono vantare retribuzioni elevate. Per noi la flessibilità deve poter essere accessibile a tutti e quindi l’assegno deve essere calcolato su tutti gli anni lavorati. Saranno poi i lavoratori a fare i calcoli di convenienza”.

Riforma pensioni/ Sbarra (Cisl): “gli assegni sono un diritto, non un privilegio”

