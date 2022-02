RIFORMA PENSIONI/ Ape social, ancora incertezza per gli edili (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER LA CIRCOLARE INPS

Tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio c’è anche l’estensione dell’Ape social agli edili, che potranno andare in pensione anticipata a 63 anni con 36 di contributi. Tuttavia, resta da capire quando potranno effettivamente farlo perché, come ricorda il Segretario della Fillea-Cgil di Palermo Piero Ceraulo, a oggi “c’è ancora incertezza per il riconoscimento del diritto all’accesso alla pensione, perché l’Inps non ha emanato la circolare specifica”. Il sindacalista, come riporta palermotoday.it, evidenzia che “la modalità dell’uscita anticipata per i lavori gravosi, in un settore al primo posto per gli infortuni mortali, con tanti operai ultrasessantenni tra le vittime, è da tempo al centro delle nostre richieste”. Non resta quindi che attendere la circolare dell’Inps.

RIFORMA PENSIONI/ Rifondazione Comunista contro Quota 102

LE PAROLE DI CORBELLO (ASSOPREVIDENZA)

E a proposito di attesa in campo previdenziale, Il Sole 24 Ore spiega che nelle prossime settimane dovrebbe arrivare il decreto del Mef sulle modalità di applicazione di alcune delle norme europee sui Pepp, i Prodotti pensionistici individuali paneuropei. Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, auspica che “che questo sia il momento di adeguare la normativa italiana a quella di altri Paesi europei, anche prevedendo l’applicazione dell’aliquota Irpef sulle prestazioni, ma riducendola in base agli anni di adesione alla previdenza complementare, perché si deve valorizzare la permanenze di lungo periodo nei fondi. Invece credo che ai Pepp si applicherà la stessa disciplina dei fondi e così quelli italiani avranno difficoltà rispetto a quelli di altri Paesi”.

Riforma pensioni/ I contributi volontari validi per Opzione donna

