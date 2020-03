RIFORMA PENSIONI/ Appello dei sindacati ai pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’APPELLO DEI SINDACATI

Siamo arrivati al primo giorno del pagamento anticipato della pensione di aprile. Le segreterie, Ugl Comunicazioni Basilicata e Utl Potenza e Matera, come riporta lasitiride.it, hanno rivolto un appello ai pensionati “che, non avendo una carta per prelevare dagli sportelli automatici, si recheranno negli uffici postali: andate a ritirare la pensione rispettando rigorosamente il calendario che verrà predisposto; non ammassatevi davanti gli uffici dalle 5 del mattino; effettuate solo le operazioni strettamente necessarie oltre al ritiro della pensione”. Per chi è dotato di una carta, invece, è chiesto di “effettuare i prelievi e i pagamenti esclusivamente dagli sportelli automatici o dall’app, se necessario, visto che si deve uscire solo per poche necessità e farmacie e negozi hanno la possibilità del pagamento con la carta”.

IL SERVIZIO TAXI DI BIELLA

A Biella, come spiega l’edizione locale della Stampa, il Comune ha organizzato un servizio per i residenti over 65 (purché non in quarantena) che potranno prenotare, con 24 ore di anticipo, un taxi per recarsi a ritirare la pensione al prezzo convenzionato di 7 euro per andata e ritorno, chiamando i numeri 0158493419 oppure 3332667254. In questo modo si dovrebbero aiutare anche quei pensionati che hanno difficoltà motorie e non possono avere l’aiuto dei parenti. Si spera che non ci siano problemi in questa giornata e che non si debba ricorrere alle forze dell’ordine davanti agli uffici postali come chiesto al Questore di Napoli da Stanislao Lanzotti, coordinatore cittadino di Forza Italia, secondo quanto riporta l’Agenzia Nova.



