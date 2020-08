RIFORMA PENSIONI/ Assegni di invalidità, il Governo va oltre la Consulta

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RECINTO

Con il Decreto agosto il Governo interviene sulle pensioni di invalidità, dando così anche seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in materia. Intervistato da notizienazionali.it, Giuseppe Recinto, Consigliere di palazzo Chigi, spiega che “le pensioni spettanti agli invalidi civili al 100%, a partire già dai 18 anni, così come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti aumenteranno considerevolmente, grazie ad un intervento fortemente voluto dalla Presidenza del Consiglio, con il supporto del Ministero del Lavoro. Si passerà infatti dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per tredici mensilità. Era un impegno che avevamo preso con le associazioni e con i cittadini, come emerso anche dalla consultazione nazionale a Villa Pamphilj, e che va oltre la pronuncia della Corte costituzionale. Una misura molto importante che, ci tengo a chiarire, ha carattere strutturale”.

L’IMPEGNO DEL GOVERNO

Recinto evidenzia anche che l’esecutivo è al lavoro per l’approvazione del Codice delle Disabilità. “Come avevamo annunciato alle associazioni Fand e Fish agli Stati Generali, abbiamo privilegiato in questo decreto l’aumento delle pensioni per porre al più presto fine a una situazione insostenibile. Solo il primo passo, ci tengo a ribadirlo, nell’ambito di una più vasta riforma alla quale stiamo lavorando con abnegazione”, aggiunge il Professore di Diritto privato all’Università di Napoli. Dal suo punto di vista, l’intervento sulle pensioni di invalidità è prova che il Governo ha affrontato la crisi “senza mai perdere di vista nessuno”.



