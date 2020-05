RIFORMA PENSIONI/ Assegni di reversibilità ancora fuori dagli aiuti in Campania (ulti

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’INTERVENTO IN CAMPANIA

In Campania, spiega Il Mattino, stanno già arrivando ai beneficiari le risorse stanziate con il piano d’emergenza messo a punto dalla Regione per far fronte alla crisi da coronavirus. Come noto, parte dei 900 milioni di euro è stata impegnata per aumentare a mille euro le pensioni minime per i mesi di maggio e giugno. Non ci sarà alcuna domanda da presentare, come quando occorre beneficiare di alcune delle misure di riforma pensioni varate a livello nazionale, ma l’accredito sarà automatico e riguarderà circa 250.000 pensionati. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio regionale campano, intervistata da orticalab.it non nasconde che ci sia stato un ritardo “sull’adeguamento a 1.000 euro delle pensioni minime, ma abbiamo stipulato un accordo con l’Inps e saranno erogati a maggio e giugno”.

LE PAROLE DI ROSA D’AMELIO

D’Amelio, interrogata sulla possibilità che l’integrazione possa essere estesa anche alle pensioni di reversibilità, attualmente escluse, spiega che “questa è una richiesta giunta all’esecutivo da tutto il gruppo del Pd. Onestamente, abbiamo stanziato oltre 900 milioni e non penso si possano aggiungere altri fondi. Se possibile, la richiesta sarà presa in considerazione. Ma sempre nell’ambito degli stessi fondi”. Di fatto, quindi, se ci saranno minori richieste per altre misure, dai bonus per gli autonomi, gli studenti, le imprese e le famiglie, potrebbero esserci dei risparmi di spesa da destinare alle pensioni di reversibilità. Il che vuol dire che nel caso l’intervento sarà attuato in un secondo tempo.



