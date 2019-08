RIFORMA PENSIONI/ Attesa per Quota 100 e Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, INCERTEZZE SU OPZIONE DONNA

Mancano certezze su quello che sarà il destino delle misure di riforma pensioni come Quota 100 e Opzione donna. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ricorda anche che “si era incominciato a discutere, aprendo tavoli anche con le parti sociali, di altri importanti provvedimenti che riferivano alla platea femminile come il riconoscimento del lavoro di cura e altre norme legate alla maternità; insomma, norme in direzione della tutela delle lavoratrici, materie che con molta probabilità resteranno ancora pendenti…e chissà per quanto tempo”.

LE PAROLE DI ARMILIATO

Al momento non c’è tra l’altro neanche la possibilità di rivolgersi “a nessun ministro o parlamentare per sostenere le nostre giuste ragioni rispetto alle istanze di nostro interesse”. Questo perché “i soggetti attualmente ancora in carica, lo sono solo formalmente e i rappresentanti del governo e/o dei diversi partiti, sono in ‘altre faccende affaccendati’ e se ci ascoltassero lo farebbero solo o per mera speculazione legata alla campagna elettorale peraltro mai terminata e probabilmente ci darebbero speranze che, però, non avrebbero nessuna base di credito”. Di fronte a questa situazione, “dunque, oggi tocca tenersi informati, tocca non lasciarsi rimbambire, tocca attendere … per intanto fino al prossimo martedì quando il Presidente Mattarella riaprirà la stanza della Vetrata al Quirinale per raccogliere dalle varie delegazioni, gli esiti delle consultazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA