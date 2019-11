RIFORMA PENSIONI/ Bancari, ultimi giorni per agevolazioni all’esodo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE

Uno degli argomenti più dibattuti in tema di riforma pensioni riguarda la possibilità, per alcune categorie, di anticipare l’ingresso in quiescenza di parecchi anni rispetto ai normali requisiti fissati dalla legge, grazie anche all’intervento di fondi di solidarietà. Avvenire ricorda che il 30 novembre verrà meno la possibilità per le banche “di agevolare l’esodo di alcuni dipendenti riscattando periodi, come la laurea, utili per la pensione anticipata o di vecchiaia, prima di accedere al Fondo di solidarietà di categoria (credito ordinario o credito cooperativo)”. La Legge di bilancio del 2017 ha infatti stabilito che la cessazione del lavoro di tali dipendenti debba avvenire entro il prossimo 30 novembre.

ANTICIPO DI 7 ANNI PER I BANCARI

“Il complesso dei bancari interessati alle agevolazioni contributive ammonta a circa 25 mila unità, compresi i dirigenti, distribuiti nell’arco dei tre anni. Gli esodati devono raggiungere i requisiti per il rispettivo pensionamento entro i 7 anni successivi, quindi non oltre il 2026”, specifica il quotidiano della Cei. Da evidenziare che gli oneri relativi ai periodi di riscatto o ricongiungimento di un dipendente sono a totale carico della banca andando ad aumentare l’anzianità contributiva del pensionando e diminuendo quindi la permanenza dello stesso nel fondo di solidarietà di categoria. Avvenire ricorda che “l’accompagnamento all’uscita dal lavoro proseguirà ancora in futuro, consentendo alle banche di far convivere differenti generazioni di dipendenti e di ridurre complessi problemi di gestione e di organizzazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA