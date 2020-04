RIFORMA PENSIONI/ Baretta: potenziamo previdenza complementare (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARETTA

Pier Paolo Baretta, intervistato dal Messaggero, evidenzia l’importanza della previdenza complementare e non esclude in futuro dei provvedimenti in materia nell’ambito di quelle che potranno essere le misure di riforma pensioni. “È evidente che occorre uno Stato sociale robusto, altrettanto evidente è che lo Stato da solo non potrà garantire una piena copertura delle aspettative di cittadini, né sul fronte delle pensioni, né su quello esclusivo della tutela della salute. Ci vogliono risorse private. Ci vuole la seconda gamba del welfare per poter camminare. Ci vuole una platea più vasta di lavoratori iscritti ai fondi”, spiega il sottosegretario all’Economia.

GLI INCENTIVI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal suo punto di vista si potrebbero “riaprire i termini del silenzio-assenso per la previdenza complementare. L’obiettivo è ampliare il numero degli aderenti alle forme di previdenza complementare. Un modo si deve trovare”. Per Baretta “si devono pensare incentivi, si deve immaginare di togliere il tetto sul massimale di versamento, anche se in questo modo si favorisce chi ha più risorse e sembra di penalizzare chi può risparmiare di meno. Ma l’obiettivo è comune: avere fondi più forti, ai quali chiedere anche una gamma più vasta di prestazioni”. L’esponente del Pd non esclude forme di anticipazioni più facili presso i fondi pensione: “Ci vogliono regole, limiti per garantire la sostenibilità finanziaria, ovviamente. Ma si devono introdurre tutte le flessibilità utili alle nuove condizioni di vita, a nuovi bisogni, alle nuove criticità”.



